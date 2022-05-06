تمويل سلفة طارئ 5000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

يعتبر منصة سلفة الإلكترونية هي أول المنصات التي تقدم تمويل سريع أون لاين ويحصل عليه في اقل من 15 دقيقة، حيث تقدم تمويل صغير بدون تحويل راتب وبدون كفيل ويلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة انه تمويل إسلامي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويصل التمويل إلي 5000 ريال سعودي، ويعتبر اسرع تمويل شخصي والتي تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي والتي قد أنشئت علي أساسة هو مساعدة المواطنين في سداد الديون أو تسديد مصاريف الدراسة وغيرها من الاحتياجات، لذلك نقدم لكم تمويل سريع بدون تحويل الراتب وبأسهل الشروط والمتطلبات من منصة سلفة.

تمويل منصة سلفة

يعتبر منصة سلفة من اهم المؤسسات المالية التي تتمثل في سرعة الاستجابة علي قبول التمويل خلال 15 دقيقة فقط، وتتميز منصة سلفة بسرعة الإجراءات والحصول علي التمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب والذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويوفر منصة سلفة رابط إلكتروني يمكنك التقديم علي تمويل شخصي دون الذهاب إلي مقر المنصة، ويقدم تمويل يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي وبهامش ربح منخفض تماما وتكون فترة السداد سهلة ومجدولة حسب الراتب الشهري الخاص بك، وتهدف إلي تمويل المشروعات الصغيرة أو سداد الديون أو تجديد منزل وغيرها، ولكن يجب أن يتوافر الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل بكل سهولة.

شروط تمويل منصة سلفة

يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

يكون الجنسية سعودية فقط.

يجب أن يكون المتقدم يعمل في احد القطاعات الحكومية أو الخاص.

لا يقل فترة العمل عن 6 اشهر.

يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

رابط الحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة

يمكنك التقديم علي تمويل شخصي من منصة سلفة عبر الرابط الإلكتروني والتقديم بطلب التمويل بشكل مباشر من خلاله، فقد وضعت منصة سلفة مجموعة من الخطوات للحصول علي التمويل وهي: