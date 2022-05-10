العالم اليوم - ليبيا.. البرلمان يوافق على بدء عمل حكومة باشأغا من سرت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:21 مساءً - قال المتحدث باسم البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، إن المجلس وافق في تصويت الثلاثاء على أن تبدأ الحكومة التي عينها هذا العام برئاسة فتحي باشأغا، العمل من مدينة سرت (وسط شمال البلاد).

وحاول باشأغا مرارا تولي السلطة في طرابلس، لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عين رئيسا لحكومة انتقالية العام الماضي، يرفض تسليم السلطة.

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