نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعلان خبر وفاته رسميا..تعرف على مرض الشيخ خليفة بن زايد وعدم ظهوره مؤخرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة الشيخ خليفة بن زايد رسميا، حيث أصدرت منذ قليل وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية بيانا رسميا، أعلنت من خلاله وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022م، وأضافت بأنه سيتم تنكيس الأعلام من اليوم و حتى أربعون يوماً ، كما سيتم تعطيل العمل في كافة الوزارات الحكومية والدوائر بالإضافة الى المؤسسات سواء الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ولمدة ثلاثة أيام تبدأ أيضا من اليوم، ولم يكشف البيان عن تفاصيل مرض الشيخ خليفة والذي تسبب في الوفاة بالإضافة الى اختفائه وعدم ظهوره إعلاميا، وهو ما نكشف لكم عنه بمزيد من التفصيل في مقالنا التالي وأهم المحطات التي شهدتها حياة فقيد الأمة العربية .

ما هو مرض الشيخ خليفة بن زايد والذي تسبب في وفاته؟

شهدت حياة فقيد الأمة العربية العديد من الإنجازات الكبيرة و المحطات الهامة، حيث أفنى الراحل حياته من أجل العمل لصالح دولة الإمارات، حتى أصبحت اليوم دولة رائدة من أهم دول العالم، والتي شهد لها الجميع بما أصبحت عليه اليوم من التقدم.

و قد ترددت الكثير من الإشاعات حول مرض الشيخ خليفة رحمه الله، و أنه مريض بالسرطان وهو ما تم نفيه رسميا من قبل الحكومة الإماراتية، وأن الفقيد الراحل كان مريضا بمرض السكتة الدماغية لسنوات عديدة و هي ما منعته من الظهور إعلاميا لفترة طويلة قبل وفاته، تقريبا منذ عام 2014م ليكون ظهوره نادرا و في مناسبات محددة.

من هو خليفة بن زايد آل نهيان؟ .. محطات هامة في حياته

هو خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان

بن فلاح بن ياس، و قد اشتهر دائما باسم ” خليفة بن زايد آل نهيان ” ، وكنيته هي

” أبو سلطان ” ، و قد ولد الراحل في يوم 7 من شهر سبتمبر من عام 1948 م، في

منطقة العين في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد تزوج من الشيخة

” شمسة بنت سهيل المزروعي” و انجب منها اثنين من الأبناء وهم : سلطان بن

خليفة ، محمد بن خليفة.