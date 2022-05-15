العالم اليوم - وفاة فلسطيني أصيب في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 01:18 مساءً - توفي فلسطيني، الأحد، بعد يومين على إصابته خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين (شمال)، تخلله اشتباك مسلح مع فلسطينيين، حسبما أعلنت مصادر طبية إسرائيلية وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأصيب داوود الزبيدي (43 عاما) في بطنه، الجمعة، خلال الاقتحام الإسرائيلي في مخيم جنين، الذي كان يهدف إلى اعتقال "إرهابيين مشتبه بهم" وفق الرواية الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم مستشفى رمبام الإسرائيلي، حيث كان الزبيدي يتلقى العلاج، إنه "توفي متأثرا بجروحه".

وأسفرت الاشتباكات في جنين ومحيطها أيضا عن مقتل ناعوم راز الضابط في شرطة القوات الخاصة الإسرائيلية، بعد إصابته في قرية برقين قرب جنين، وشيّع راز الأحد.

وداوود الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي القائد السابق في الجناح العسكري لحركة فتح، المعتقل لدى إسرائيل، وكان داوود من بين الأسرى الفلسطينيين الستة الذي هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي في سبتمبر العام الماضي، قبل أن يعاد اعتقالهم بعدها بأيام.

وأمضى الزبيدي أكثر من 12 عاما في السجون الإسرائيلية، وكانت والدته وشقيق آخر له قتلا خلال الاجتياح الاسرائيلي لمدينة جنين عام 2002.

وخاض جميع الأشقاء تجربة الاعتقال، كما هدمت إسرائيل منزل العائلة مرتين.