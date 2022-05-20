بوتين: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية منذ بدء عمليتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى، فى مستهل اجتماع لمجلس الأمن القومى الروسى بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "سنبحث اليوم مجموعة من المسائل المتعلقة بحماية المنظومات المعلوماتية وشركات الاتصال وضمان استمرارية عملها بشكل واثق والإجراءات الرامية للتصدى للمخاطر الخارجية فى هذا المجال".

وشدد على أن هذه المسألة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لسيادة روسيا وأمنها واقتصادها والإدارة العامة والاستقرار الاجتماعى فى البلاد.

وقال الرئيس الروسى "لقد ارتفع عدد الهجمات على البنى التحتية المعلوماتية فى روسيا باستمرار خلال السنوات الأخيرة، ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة فى دونباس وأوكرانيا ازدادت التحديات فى هذا المجال حدة وخطورة ونطاقا، وبالفعل تعرضت بلادنا لعدوان حقيقى وحرب فى المجال السيبرانى"، موضحا أن هذه الحرب تتمثل فى ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية.

وأضاف "أن هجمات سيبرانية منسقة تنفذ ضد روسيا من دول مختلفة"، معربا عن قناعته بوقوف جهات حكومية وراءها. ولفت بوتين إلى محاولات تعطيل مواقع أهم مرافق البنى التحتية المعلوماتية فى روسيا، ومنها وسائل إعلام ومؤسسات مالية ومواقع وشبكات ذات أهمية اجتماعية، بالإضافة إلى هجمات خطيرة على مواقع حكومية وارتفاع عدد محاولات اختراق الشبكات الداخلية لأكبر الشركات الروسية"، منوها بأن هذه الهجمات تستهدف منع الوصول إلى المعلومات المنشورة فى تلك المواقع أو استبدالها بمعلومات كاذبة.

وتابع "حتى اليوم يمكن القول إن العدوان السيبرانى، مثل فرض العقوبات، ضد روسيا قد فشل عموما، وكنا بشكل عام مستعدين لهذا الهجوم نتيجة للعمل المنتظم، الذى استمر على مدى السنوات الأخيرة"، مشددا على ضرورة مواصلة تعزيز الخطوط الدفاعية للفضاء المعلوماتى فى روسيا واستبعاد نقاط الضعف. وأكد الرئيس الروسى أيضا على ضرورة منع تسريب البيانات الشخصية للمواطنين الروس فى الإنترنت، لاسيما من خلال تشديد الرقابة على استخدام الأجهزة الحاسوبية فى المؤسسات الحكومية.

واقترح بوتين فى هذا الصدد دراسة إنشاء منظومة حكومية لحماية المعلومات فى روسيا، داعيا الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن القومى الروسى إلى طرح مقترحاتهم بشأن الخطوات الواجب اتخاذها بهدف ضمان العمل المستدام للبنى التحتية المعلوماتية فى المؤسسات الحكومية الروسية.