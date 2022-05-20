البرتغال ترصد 5 حالات مؤكدة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأضافت المديرية العامة للصحة، فى بيان لها، نقلت عنه صحيفة "ذا برتغال نيوز"، أن جميع الحالات تم اكتشافها فى منطقة لشبونة ووادى تاجوس وجميعها من الذكور.

وتابع البيان: "فى شهر مايو، تم الاشتباه فى أكثر من 20 حالة بإصابتها بفيروس جدرى القرود، جميعها فى منطقة لشبونة ووادى تاجوس، وقد تم بالفعل تأكيد خمس منها".

وأشارت المديرية العامة - فى بيانها - إلى أن الحالات "معظمها من الشباب" و"جميعهم من الذكور"، مضيفة أن المرضى حالتهم "مستقرة" وأن لديهم "تقرحات".

ويعد فيروس جدرى القرود، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من قبل الحيوانات البرية المصابة فى غرب ووسط أفريقيا، وهو نادر وعادة لا ينتشر بسهولة بين البشر.

وتشمل الأعراض "تقرحات وطفح جلدى، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام فى العضلات وإرهاق".

وانتشر جدرى القرود فى العديد من البلدان، بما فى ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.