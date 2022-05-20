نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور 1444 في المقال التالي

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد تسجيل الطلبة والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي، وتسجيل الطلاب في رياض الأطفال في نظام نور التعليمي، كما أوضحت الوزارة كلا من الفئات العمرية للقبول في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي، والتي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور، من أجل معرفة موعد تسجيل الطلاب الجدد في المدارس، حيث حددت الوزارة الحد الأدنى والحد الأقصى لقبول الطلاب الجدد بالمدارس وفقا للفئة العمرية. مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي وفقا للفئة العمرية تمتد فترة تسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية من يوم 16-9-1443، وتستمر حتى يوم 23-9-1443، كما أوضحت الفئات العمرية التي يشملها التسجيل ضمن الشروط، وتبدأ من سن ستة سنوات أو أقل من ذلك بحد أدنى 90 يوم، حتى سن الحادية عشر عام و3 أشهر كحد أقصى.

التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية يبدأ من يوم 16-9- 1443، ويستمر حتى القيام بتسديد كافة الشواغر، أو حتى انتهاء فترة التسجيل في الموعد المحدد من قبل الوزارة وهو يوم 17-3-1444.

يبدأ التسجيل بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية من يوم 7-10-1443، وتستمر فترة التسجيل حتى الانتهاء من تسديد كافة الشواغر، أو انتهاء موعد التسجيل في يوم 17-3-1444، للفئة العمرية من سن 6 سنوات أو أقل ب 90 يوم كحد أدنى، وحتى سن 11 سنة و 3 أشهر كحد أعلى. مواعيد تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال والفئة العمرية للقبول تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في مرحلة رياض الأطفال بدءا من يوم 28 -10-1443، ويستمر باب التسجيل مفتوح طوال العام الدراسي، وفقا للفئة العمرية بدءا من سن ثلاث سنوات، والذي لم يبلغ سن السادسة.

تبدأ مرحلة التسجيل لخريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس، وذلك بدءا من يوم 27-10-1443، وحتى تسديد الشواغر، أو حتى موعد انتهاء غلق باب التسجيل في يوم 17-3-1444، وذلك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن السادسة ب 180 يوم.

بدأ تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وكذلك خريجي الروضات القادمون من خارج المملكة في جميع المدارس، من تاريخ 23-1-1444، وحتى تسديد الشواغر أو غلق التسجيل في 17-3-1444، ممن تقل أعمارهم عن 6 أعوام ب 180 يوم. عمر شويل - جدة مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور 1444 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.