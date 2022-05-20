نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن نتائج الدفعة 55 من حساب المواطن ومعرفة مدى أحقية المتقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور نتائج الدفعة 55 من حساب المواطن، أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 55 من حساب المواطن، وبمجرد صدورها يقوم المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن بالدخول على رابط الاستعلام لمعرفة مدى أحقية الشخص في الحصول على الدعم، حيث يتم صرف الدعم في الموعد الرسمي لها وفقاً للأوامر الملكية والتقويم الميلادي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 55 من حساب المواطن وموعد صرفها الرسمي وكيفية حساب قيمة الدعم.

صدور نتائج الأهلية الدفعة 55 من حساب المواطن:

أعلن حساب المواطن من خلال صفحة تويتر عن صدور نتائج الدفعة 55 شهر يونيو من حساب المواطن، فمجرد صدور نتائج الدفعة يتم معرفة أحقية المواطن من صرف الدعم أم لا، ويتم الاستعلام عن أحقية صرف دعم الدفعة 55 من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

موعد صرف دعم الدفعة 55 من شهر يونيو من حساب المواطن:

يتم صرف دعم دفعات حساب المواطن في الموعد الرسمي لها في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي ولا يتم تغيير موعد صرف الدفعة إلى في حالة الإجازة الرسمية، ويتم صرف دعم الدفعة 55 من شهر يونيو من حساب المواطن في يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يونيو ونظراً إنه يوافق أجازة رسمية فإن الصرف يكون في يوم الخميس الموافق 9 من هذا الشهر.

كيفية حساب قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية:

يضم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات الحاسبة التقديرية، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية حساب قيمة الدعم لمعرفة إذا كان هناك زيادة أو نقصان، ويتم الاستفادة منها بمجرد الدخول على الرابط الرسمي للبرنامج وإدخال كافة البيانات ثم إدخال عدد الأفراد وقيمة الدعم والراتب ثم الضغط على أيقونة حساب قيمة الدعم.

تفاصيل الدفعة 54 من حساب المواطن:

وصل إجمالي دعم الدفعة 54 شهر مايو من حساب المواطن حوالي 1.8 مليار ريال سعودي، وقد وصل عدد الأشخاص المستفيدين والمتابعين حوالي 10.2 مليون مستفيد ومتابع، ووصل تعويضات الدفعات السابقة حوالي 17 مليون ريال سعودي.