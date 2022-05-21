جدة - نرمين السيد - وقال الليفتنانت ديريك كارول إن المتوفى، فى السبعينيات من عمره، كان يعيش فى حديقة منازل متنقلة.
وضرب الإعصار مدينة جايلورد، التى يبلغ عدد سكانها حوالى 4200 نسمة، وتبعد حوالى 370 كيلومترا شمال غرب ديترويت، فى الساعة 3:45 من مساء الجمعة.
وتسبب الإعصار فى إصابة أكثر من 40 شخصا.
وقال كارول إن حديقة نوتنجهام، التى كان يوجد بها المنزل المتنقل، كانت من بين أولى المواقع التى ضربها الإعصار.
وأعلنت حاكمة ولاية ميتشيجان، جريتشين ويتمير، حالة الطوارئ فى مقاطعة أوتسيجو، ما يتيح المزيد من موارد الولاية للمقاطعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: تسجيل وفاة ثانية جراء إعصار فى شمال ميتشيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.