البرتغال: سنقدم لأوكرانيا ما بوسعنا من الدعم العسكرى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كوستا قوله،خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى العاصمة كييف،:" لقد أرسلنا دعمًا عسكريًا، فى البداية كان سلاحًا غير فتاك، ثم سلاحًا فتاكًا فى إطار التقارير الواردة، ووفقًا لقدراتنا، لأننا لا نمتلك جميع الموارد التى تحتاجها أوكرانيا حاليا ".

وأضاف كوستا أن العمل فى مجال الدعم العسكرى البرتغالى إلى أوكرانيا سيستمر، مشيرا إلى أن طائرة برتغالية محملة بمعدات عسكرية تصل فى الوقت الحالى إلى دولة بولندا، ومن هناك سيتم إرسالها إلى أوكرانيا ".

ويقوم رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا بزيارة عمل اليوم السبت إلى كييف تلبية لدعوة وجهها رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال.

وقال كوستا بعد تفقده كييف:" مستويات الدمار والعنف مرتفعة جدا، وشهدت بالأدلة على وقوع هجمات شرسة وعشوائية وغير مبررة، الحرب تؤثر دائما على الأبرياء، أتيت إلى هنا بعاطفة واحترام، كدليل على التضامن مع هذا البلد وهذا الشعب، وندين الهجوم الروسى ".