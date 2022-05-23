نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، كشف عنها مصدر في وزارة التربية وستعلن عن نتيجه الصف الرابع قريبا. وسيتم الإعلان عن النتائج بعد استكمال عمليات التصحيح، وستعرض النتائج على موقع وزارة التربية على شكل النسب المؤية والتقديرات ستكون بالألوان، حيث تم اختيار كل من اللون الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، والعديد من أهالي الطلاب يشعرون بالتوتر بسبب تغير المناهج الدراسية لهذه السنة، وقد اعتمدتها الوزارة من أجل تحسين مستويات الطلاب لكي يحصلوا على معدلات جيدة، وكان الطلاب قد أنهوا امتحاناتهم في الثاني عشر من شهر مايو، أما بدايتها فكانت بتاريخ يوم الثامن من شهر مايو الحالي، وسنعرض لكم في هذا المقال موضوع نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، تابعوا معنا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 هو محل انتظار الآلاف من الطلاب وأولياؤهم. وقد بدأ البحث عنها منذ الانتهاء من الامتحانات بتاريخ 12 من شهر مايو، وستتاح نتيجه الصف الرابع قريبا، بحيث أكدت مصادر التابعة لمختلف المديريات التعليمية على انتهاء التصحيح، والنتائج هذه المرة لن تكون على شكل درجات كما هو الأمر في المعتاد، بل ستكون على شكل ألوان، ويتم الاستعلام عنها من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن تقوم بالدخول مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي. من خلال واجهة الموقع اختر أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، ثم حدد السنة المقيد بها، وحدد الفصل الدراسي الثاني. أكتب كل بيانات الطالب بدقة وحرص، ثم أضف رقم الجلوس، واضغط على زر الاستعلام. أخيرا سيظهر التقييم الخاص بالطالب فيما يخص نتائج الصف الرابع الابتدائي بإحدى الألوان الأربعة حسب النتيجة التي تحصل عليها.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنزيل كل نتائج الطلاب عبر مختلف المحافظات. ويتم احتساب الدرجات حسب المواد المقررة بمئة درجة. ونتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم هذه المرة تم تحديدها بالألوان حسب الدرجات. وهذه الألوان هي الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر أيضا، فالأزرق لـ نتيجه الصف الرابع الممتازة، والأخضر للجيدة، والأصفر يدل على أن المستوى يحتاج لتحسين، أما الأحمر يدل على المعدل الضعيف.

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022. كما ذكرنا لكم طريقة الاستعلام عن النتائج بشكل مباشر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.