موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 تسجيل دخول موقع كشف النقاط tharwa.education.gov.dz

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عمر شويل - جدة موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 tharwa.education.gov.dz، أصبح من أكثر المواقع بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك مع اقتراب إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل من خلال تسجيل دخول كشف نقاط الطلاب 2022، ويعد رابط موقع فضاء الأولياء من أهم المواقع التعليمية التي تخدم العملية التعليمية في الجزائر، تم إنشاء هذا الموقع للعديد من المهام أهمها إعلان النتائج من خلال نتائج tharwa.education.gov.dz، ويتم الاستعلام عن نقاط التلاميذ بكل سهولة حيث أن واجهة الموقع سهلة الاستخدام.

تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ 2022، حيث يسعى الكثير من أولياء أمور الطلاب في تفعيل حساب خاص بهم على موقع كشف النقاط موقع الثروة لكشف النقاط، وذلك للاطلاع على نتائج أبنائهم من خلال الحساب الخاص بهم، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة وكيفية الدخول إلى الموقع لاستخراج النتائج إلكترونياً للعام الدراسي 2022.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022

يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال رابط موقع فضاء الأولياء 2022، وسوف نوضح لكم من خلال السطور القليلة القادمة طريقة استخراج كشف النقاط عبر موقع ثروة.

في البداية يجب النقر على موقع كشف النقاط ثروة tharwa.education.gov.dz.

يجب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ويشترط أن تكون أكثر من 8 حروف.

النقر على “أنا لست برنامج روبوت” ثم النقر على تسجيل الدخول.

إدخال جميع البيانات المطلوبة من ولي الأمر والتلميذ بشكل صحيح.

اختيار المرحلة التعليمية والفصل الدراسي الثاني والنقر على عرض النتائج.

تسجيل دخول كشف نقاط فضاء الأولياء 2022

ازداد البحث من قبل أولياء التلاميذ عن طريقة استخراج كشف النقاط وطريقة عمل تسجيل جديد على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ. ويتم ذلك عن طريق الدخول على موقع الثروة لكشف النقاط وهو موجود في هذا المقال. وبعد نجاح الدخول يتم النزول لأسفل الصفحة والنقر على أيقونة تسجيل جديد. سوف يطلب الموقع أن تقوم بإدخال بعض المعلومات. وهي معلومات خاصة بالتسجيل ومعلومات مدنية ومعلومات مهنية. بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

نتائج tharwa.education.gov.dz

لاستعادة كلمة المرور الخاصة بموقع ثروة يتم النقر على أيقونة “استعادة كلمة المرور الموجودة أسفل الصفحة الرئيسية. ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني والنقر على أيقونة أنا لست روبوت. وفي النهاية النقر على أيقونة “استعادة كلمة المرور.