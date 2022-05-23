نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس أخر العام عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، نتابعها مع طلاب أولي اعدادي أول بأول من خلال موقع ثقفني، حيث نؤكد أنه لا تزال تواصل مديريات التربية والتعليم العمل ليلاً ونهارا لسرعه إعلان نتائج الصف الاول الاعدادي 2022 الترم الثاني بمختلف المحافظات، وتشير التوقعات إلى أنه سيتم إعلان نتيجة أولي إعدادي اخر العام في المدارس خلال الأسبوع المقبل، ويعود السبب في تأخر إعلان نتائج الطلاب هو توخي الدقة والمراجعة الدقيقة خلال أعمال التصحيح لعدم تعرض أي طالب للظلم والحصول على كامل درجاته.

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ادي طلاب وطالبات أولي إعدادي بمختلف المحافظات امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع بداية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، واستمرت الامتحانات لمده أسبوع كامل وسط متابعة قوية من وزارة التربية والتعليم لمتابعه الامتحانات والالتزام بارتداء الطلاب الكمامات وتعقيم اللجان، ونشير إلي أن نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس تشهد بحث مكثف من الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة حيث اقتربت مراكز التصحيح على الانتهاء من أعمال الكنترول، وسوف نلقي الضوء في هذا التقرير على خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الاول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس لمحافظة القاهرة من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع إلي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن جميع المحافظات سوف تكتفي بإعلان كشوفات درجات الطلاب في المدارس فقط.

نتائج الصف الاول الاعدادي 2022 بالاسم

يمكن لطلاب محافظة القاهرة الاستعلام عن نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي لجميع الصفوف فور أن يتم تفعيل رابط النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ من خلال إتباع الخطوات التالية:

فتح رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.

النقر على نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي.

حدد نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022.

اكتب الرقم القومي.

سجل رقم الجلوس.

ادخال اسم الطالب.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

انقر على زر عرض النتيجة.

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف الاول الاعدادي 2022 من الخط الساخن التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر رقم 09000100، وتسجيل بيانات الطالب والاستماع إلى الدرجات.