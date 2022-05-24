” تصل الى 500 ألف متر مربع” مؤسسة حديقة الملك سلمان تعلن بداية أعمال إنشاء المجمع الملكي للفنون

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رسميا شهدت الساعات الأخيرة الإعلان من قبل مؤسسة منتزه الملك سلمان عن بداية الأعمال الإنشائية الخاصة بمجمع الفنون الملكية، وهو المجمع المميز الذي جاء على مساحة تصل الى 500 ألف متر مربع، والذي يأتي ليقدم تجربة هامة ليكون مركز للثقافة والفنون، والذي يتم إنشاؤه في مدينة الرياض، حيث جاء انشاء هذا المجمع المميز يحمل عددٍ كبير من المزايا الهامة ومن ضمنها التصميمات التي تعمل على على عكس هوية الرياض، بالإضافة الى قيام مجمع الفنون الملكي بتقديم تجربة جديدة تتضمن احتضان جوانب الثقافة واحتضان الفن المعاصر والقديم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل الخاصة ببداية أعمال إنشاء المجمع الملكي للفنون.
بداية أعمال إنشاء المجمع الملكي للفنون
وقد تم الإعلان عن انطلاق انشاء المجمع الملكي للفنون رسميا من خلال مؤسسة منتزه الملك سلمان، حيث جاء انطلاق هذا المجمع المميز ليحتوي على متحف يبرز المعالم المعمارية للمجمع بارتفاع يصل إلى 106 متر، بالاضافة الى احتواءه على مكتبة وورشة عمل للفنانين، وجاء يتضمن بعض المزايا والاهداف التي يقدمها في مدينة الرياض العاصمة السعودية، ومن اهمها ما يلي
- جا المجمع يتضمن ثلاث أكاديميات بحيث تحتوي القاعة الواحدة على 600 مقعد.
- ومن أهم اهداف ومزايا المجمع جاء يوفر فرصة للفنانين لعرض مواهبهم داخل قاعة دوم.
- بالإضافة إلى وجود المسرح الوطني. وهو المسرح الذي يتميز بتصميماته الحديثة ويضم 2300 مقعد.
أبرز محتويات المجمع الملكي للفنون
وقد تم تجهيز المجمع الملكي للفنون في الرياض العاصمة السعودية لتقديم العديد من الأهداف والمزايا للزوار، والذي جاء في اطار السعي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتوفير مجتمع نابض بالحياة لجميع الأفراد لينعموا بحياة صحية وبيئة إيجابية، بالإضافة الى العمل على تطوير التصنيف الدولي لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية لتكون من أفضل المدن فى العالم، ومن اهم المحتويات التي جاء بها ما يلي.
- تم العمل على إنشاء مسرح وسيط بسعة كبيرة تصل الى 650 مقعدا.
- كما تم توفير ثلاث سينمات.
- ومن المقرر ان تقدم حديقة الملك سلمان تجربة فريدة تمثل الحياة لسكان مدينة الرياض.
- حيث جاء المجمع يتضمن مجموعة من المجالات الثقافية والبيئية والرياضية والفنية معا ليغطي كافة الجوانب بشكل عام.
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