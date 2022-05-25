العالم اليوم - "أخبار سعيدة" لمحمد النني في أرسنال

انتم الان تتابعون خبر "أخبار سعيدة" لمحمد النني في أرسنال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 12:21 مساءً - أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تجديد عقد الدولي المصري محمد النني.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني في يونيو المقبل، لكن النادي لم يكشف عن مدة العقد الجديد.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن اللاعب سيجدد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ولعب النني (29 عاما) دورا محوريا مع أرسنال منذ انتقاله للنادي من بازل السويسري في 2016 وخاض 147 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 10 وكان أول لاعب مصري يلعب على الإطلاق في أرسنال.

وخاض أول مباراة له مع أرسنال في الفوز 2-1 على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2016 وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس الاتحاد في موسم 2016-2017.

كما كان ضمن الفريق الفائز بمباراة درع المجتمع التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس في 2017 و2020 وساعد أرسنال على بلوغ نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019 في باكو.

وقال النني لموقع أرسنال: "أعشق هذا النادي وأشعر أنني جزء من أسرة أرسنال. أرغب في الاستمرار في هذا النادي العريق والعمل ضمن هذه الأسرة الرائعة وأنا متحمس جدا بشأن مستقبلي هنا".

وكال المدرب ميكل أرتيتا المديح للاعب الدولي المصري.

وقال: "النني لاعب مهم جدا للفريق. يمنحنا طاقة لا تنضب إضافة إلى حماسه والتزامه مع الفريق والجميع هنا يحبونه. إنه لاعب مهم جدا لنا داخل وخارج الملعب. إنه مثل أعلى يحتذى للاعبين الشبان وأنا سعيد جدا باستمراره مع الفريق".

من جهته قال المدير الرياضي إيدو: "يتمتع النني بعقلية رائعة وهو أمر مهم للفريق. يساعد الفريق بكل ما أوتي من قوة ونحن جميعا سعداء بوجوده معنا حيث نتطلع للبناء على ما حققناه هذا الموسم".