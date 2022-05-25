مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن المُستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.
وانطلقت دعوات مقدسية، أمس الأول، للاعتكاف فى المسجد الأقصى، بدءًا من بعد غد الجمعة، ردا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزى ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى بـ"يوم توحيد القدس"، وهو اليوم الذى تم فيه احتلال باقى شرقى القدس عام 1967، الذى يُصادف الأحد الموافق 29 من الشهر الجارى.
ودعت جماعات "الهيكل" المزعوم إلى اقتحام جماعى للأقصى، احتفالا بذكرى احتلال شرقى القدس، ورفع الأعلام فى باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية.
ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومى لاقتحامات المستوطنين، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فى ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد حدة هذه الاقتحامات الاستفزازية فى الأعياد والمناسبات اليهودية.
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