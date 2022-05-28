بوتين: أحبطنا أعمال تخريب بالمناطق المجاورة لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:22 صباحاً - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حرس الحدود الروسي أحبط “الاستفزازات وأعمال التخريب” بالمناطق المجاورة لأوكرانيا، وتعمل على اكتشاف الجماعات النازية الجديدة.

وقال بوتين، في رسالة تهنئة بمناسبة يوم حرس الحدود،: “أهنئ العسكريين والموظفين المدنيين، وبالطبع قدامى المحاربين في هيئة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيوم حرس الحدود”.

وأشار الرئيس الروسي إلى الأهمية الخاصة للمهام المطروحة أمام حرس الحدود الروس في ظروف الضغط السياسي والاقتصادي والمعلوماتي الغربي على موسكو وزيادة القدرة العسكرية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وتابع: “أشير بشكل خاص إلى الأعمال الدقيقة والشجاعة التي قام بها أفراد حرس الحدود الروس لإحباط مختلف الأنواع من الاستفزازات ومحاولات التخريب. وبالدرجة الأولى يدور الحديث عن أجزاء من حدود دولتنا في مناطق العملية العسكرية الخاصة، وكذلك العمل المتسق لأفراد الهيئة لكشف المسلحين والجماعات النازية الجديدة، ومشاركتكم في تنظيم مرور اللاجئين، ومساعدة النساء والأطفال وكبار السن، أي كل من يبحث عن السلامة والحماية في روسيا”.