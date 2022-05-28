نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd رابط التقديم وموعد الصرف الجديد وإعلان اخر موعد للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور 1443، هو نظام جديد تم إعلانه في المملكة العربية السعودية منذ شهر نوفمبر للعام الماضي 2021، وقد تم تطبيق النظام المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لإلغاء النظام القديم الذي انطلق منذ عام 2017 ليصبح هذا النظام أكثر شمولا، وكذلك يضمن الوصول الي عدد اكبر من المستفيدين والاسر المحتاجة في السعودية، والمميز بالنظام المطور للضمان الاجتماعي هو الانتقال من الاعتماد الكلي علي الوزارة الي انتاج الافراد وتنمية مهاراتهم، حيث يتم تقديم برامج تدريبية وفرص عمل لمن هم قادرين من الاسر المتقدمة للحصول علي الضمان.

الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية إن نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 هو نظام شامل، ويهدف لمساندة الاسر الاكثر حاجة في المملكة العربية السعودية، من خلال معاش شهري بقيمة 1100 ريال لرب الاسرة ونحو 550 ريالا لكل تابع، علي ان يتم تقديم مفردات الدخل بشكل مفصل وعدد افراد الاسرة، حيث انة من الممكن ان يزيد المعاش عن المبلغ المذكور او يقل، وذلك وفقا للحد المانع للصرف والذي يحدد في ضوء الدخل الخاص بالأسرة، ويشمل المعاش الاسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل.

رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكنكم تقديم طلبات الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، هذا ويمكنكم ايضا القيام بعملية ضم المستفيدين التابعين لرب الاسرة ونقل المستفيدين من النظام القديم الي المطور عبر الرابط نفسة، واليكم الخطوات المتبعة، علما بأن الفيديو التوضيحيح يكشف الخطوات اللازمة

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية.

سجل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

حدد عدد افراد الاسرة.

سجل كافة مصادر الدخل الخاصة بالأسرة.

قم برفع الملفات المطلوبة pdf.

اخر موعد للتقديم علي الضمان الاجتماعي الجديد

منذ أن انطلقت فاعليات الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 نهاية عام 2021، وتحديدا شهر نوفمبر الماضي، وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلاف الطلبات يوميا، وقد اعلنت سابقا الوزارة إن اخر ميعاد للتقديم على المعاش المطور للضمان الاجتماعي هو شهر مايو، إلا إن طلبات الانتقال من الضمان القديم الي المطور لازالت مستمرة، حيث انة من المقرر الغاء النظام القديم واعتماد نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد فقط، ومن هنا تم إعلان تمديد فترة التقديم لتصبح حتي شهر 30 اكتوبر 2022.

كم باقي علي صرف معاش الضمان الدفعة الجديدة

هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه من المقرر صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو قريبا، وبشكل اوضح يوم 1 من ذي القعدة 1443 الموافق 31 من مايو 2022، ولم يتبقي علي صرف الدفعة الجديدة سوي 3 ايام فقط

هذا ويمكنكم متابعة هذا العداد لتتعرف علي ميعاد صرف الضمان الاجتماعي المطور بشكل مستمر، وسوف نحدث التقرير لحظة بلحظة.