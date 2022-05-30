جلوبال تايمز: الناتو ساحة للمساومة السياسية ويفتقر إلى الوحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:26 مساءً - أفادت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، بأن الصعوبات التي تواجه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تدل على الافتقار إلى الوحدة بين أعضاء الحلف.

وسلطت الصحيفة الصينية الضوء علي سلوك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وجاء في التقرير: “طالبت تركيا، مقابل موافقتها على توسيع الكتلة، بحل "القضية الكردية" في شمال أوروبا ورفع القيود المفروضة على بيع الأسلحة”.

وأضاف أن “كرواتيا بدورها مستعدة لإعطاء “الضوء الأخضر” لقبول أعضاء جدد في الناتو في حالة ضمان حقوق متساوية للكروات في البوسنة والهرسك”.

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وتلاحظ “جلوبال تايمز” أن الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه.

ووفقا للتقرير، فإن سبب هذا الانقسام هو عدم قدرة حلف الناتو على توحيد الأعضاء بهدف مشترك.

وخلص التقرير إلى أن "توسيع عضوية الناتو سيزيد من إضعاف الإجماع داخل الكتلة. وسوف تؤدي الصفقات بين الأعضاء بسبب المصالح المختلفة إلى عدم الاستقرار في الناتو".