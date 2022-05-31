نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاحة ŇÔŴ || رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 عبر epedu.gov.iq جميع المحافظات وزارة التربية وموقع نتائجنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 تتصدر نتائج الصف الثالث المتوسط مؤشرات البحث منذ عدة أيام، حيث يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من التوتر بسبب رغبتهم في الاطمئنان على النتيجة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في غضون أيام على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها على شبكة الإنترنت، وذلك حتى يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال كتابة الاسم والرقم الامتحاني الخاص بهم، وخلال السطور التالية سوف نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022

أكدت العديد من المصادر المسؤولة وزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات التصحيح تتم على قدم وساق، وأنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع الوزارة، وذلك بعد الانتهاء من رصد درجات الطلاب والتأكد من صحتها ومراجعتها بشكل دقيق.

جدير بالذكر أن الطلاب كانوا قد انتهوا من أداء الامتحانات خلال الأسابيع الماضية، وذلك وسط مجموعة مشددة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة للطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم العربي.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022

تسعى الوزارة دائمًا على تطوير العملية التعليمية، لذلك قامت بإتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، فيستطيع جميع الطلبة والطالبات التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

اختيار نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2022.

إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب المستعلم.

النقر على زر “استعلام” سيتم عرض النتيجة على الفور.

يستطيع الطالب تحميل النتيجة على الجهاز الخاص به بصيغة ملف pdf.

بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يستطيع الطلاب أيضًا الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 عن طريق موقع “نتائجنا” الخاص بعرض نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وذلك عن طريق تحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب المستعلم وإدخال الاسم الرباعي ورقم الجلوس.