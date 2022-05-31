شغال ŇÔŴ || نتائج القبول الموازي 2022 / 2023 بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq عبر موقع وزارة التربية العراقية رابط تحميل pdf 

نتائج القبول الموازي 2022 / 2023 بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq بالعراق مؤشرات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعتبر من أهم النتائج التي يتم الإعلان عنها من قبل البحث العلمي العراقي ووزارة التعليم العالي، فقد تقدم حوالي 35 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي في مختلف محافظات العراق، وتم الإعلان رسميًا عن قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة في جميع الأقسام المختلفة، وخلال السطور التالية سوف نستعرض معكم طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2021-2022.

نتائج القبول الموازي 2022 / 2023 بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq

أتاحت كافة الجامعات العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ويتم ذلك من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الرابط التالي (هنا) http://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/ .

إدخال رمز التحقق.

اختيار أيقونة “نتائج القبول الموازي”.

كتابة اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني الخاص به في الخانات المخصصة لهم.

النقر على زر “الاستعلام عن النتيجة”.

سيتم ظهور النتائج على الفور.

شروط القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الطالب أو الطالبة للالتحاق بالجامعات العراقية التي يرغبون بها، وتتمثل الشروط فيما يلي:

للقبول بالكليات الطبية، ينبغي ألا يقل معدل درجات الطالب عن 3 درجات.

للقبول بالكليات الهندسية، ينبغي ألا يقل معدل درجات الطالب عن 4 درجات.

للقبول بكليات العلوم، ينبغي ألا يقل معدل درجات الطالب عن 5 درجات.

للقبول في الكليات والمعاهد الأخرى بالعراق، ينبغي ألا يقل معدل درجات الطالب عن 6 درجات.

معدلات القبول الموازي بالجامعات العراقية

يرغب عدد كبير من الطلبة والطالبات في معرفة معدلات القبول بالجامعات العراقية، وقد جاءت معدلات القبول الموازي للكليات الطبية هذا العام على النحو التالي: