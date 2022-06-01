الجيش الأردنى يعلن مقتل عنصر من قواته ضمن حفظ السلام بمالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مقتل رقيب من قواتها وإصابة آخر، جراء تعرض إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مالى/2 أثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، لهجوم مسلح.





ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله : "إن إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مالى/2، وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى مقتل رقيب وإصابة آخر". وتأتى مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية مالى فى إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة فى عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنسانى للشعوب المتضررة فى مختلف مناطق الصراع فى العالم.

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