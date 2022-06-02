نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقدم بطلب قرض فوري بقيمة 250 ألف ريال سعودي للمواطن دون تحويل راتب أو كفيل في المقال التالي
يمكن الآن للمواطن السعودي التقدم بطلب قرض فوري بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 250 ألف ريال سعودي، يتوفر قرض شخصي بمبالغ تمويلية كبيرة دعم للمواطن، حيث يمكن لمقدم الطلب الحصول عليها بشروط سهلة وبسيطة ومتطلبات بسيطة وغير صعبة أو معقدة دون الحاجة لتحويل راتب أو وجود كفيل ويتم الموافقة على طلب التمويل في خلال دقائق، يتم ذلك بتنسيق إسلامي ويمكن استخدامه من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
الشروط الأساسية للحصول على قرض تسهيل للتمويل بدون تحويل الراتب
تضع المملكة العربية السعودية بعض الشروط الأساسية للحصول على قرض تسهيل للتمويل وتتلخص تلك الشروط في الآتي:
- الحد الأدنى لسن مقدم طلب التمويل او القرض هو 25 عام للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.
- يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لمقدم الطلب 5000 ريال سعودي وذلك حتى يتم إتمام جميع المعاملات المتعلقة بطلب القرض الشخصي دون ضامن ودون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل إلى قطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
قرض فوري من شركة تسهيل للتمويل السعودية
تعتبر شركة تسهيل للتمويل من أهم شركات التمويل الرائدة في قطاع الاقتصاد السعودي، تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية للعملاء ومن أهم مزايا قرض الشركة وهي:
- القرض الشخصي من تسهيل للتمويل لا يتطلب وجود ضامن أو كفيل.
- يمكن للمتقدم على قرض تصل قيمته إلى 250 ألف ريال سعودي.
- القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- إمكانية التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة على الإنترنت ، دون الحاجة لزيارة أحد فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية.
- قرض شركة تسهيل للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.
- تصل فترة سداد مبلغ القرض الشخصي إلى 60 شهرًا.
- يمكن لمقدم طلب التمويل الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية الاستفادة من قرض شخصي بدون كفيل ودون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.
- لا يحتاج مقدم الطلب لتحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج القرض الشخصي المتوفر مع تسهيل للتمويل.
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