نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج السادس ابتدائي العراق 2022 جميع المحافظات وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستخرج نتائج السادس ابتدائي العراق 2022 دور أول لكل محافظة من المحافظات العراقية عن طريق رابط pdf يتم فتحه عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث أنها الموقع الرسمي الوحيد المعتمد التي تقوم بإصدار نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وقد أعلنت عن الكثير من المحافظات العراقية، حيث تم وضع رابط النتيجة والتي يستعلم عنها عن طريق دخول المحافظة ثم اسم المدرسة وبعد ذلك كتابة اسم الطالب في نطاق البحث، وهنا تظهر لكم كامل نتائج الطالب والمعدل الحاصل عليه.

رابط نتائج السادس ابتدائي العراق 2022

تستخرج النتائج بالدخول على رابط موقع وزارة التربية، الذي يطلب منك إدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك كي يتم فحص الأمان وتستطيع دخول الموقع، ثم بالدخول تجد كافة الأخبار من خلال الموقع والتي منها استئناف امتحانات الثالث متوسط، وبيان جدول الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للعام 2021- 2022، كما وضعت رابط نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي الدور الأول، حيث يتم رفع المحافظة التي انتهت من تصحيح أوراق الطلبة والطالبات ورصد الدرجات، ثم رفعها على موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2022

كشوفات pdf لكل محافظة من المحافظات الثمانية عشر، تقوم الوزارة برفع النتائج وتستخرج بالخطوات التالية:

دخول موقع وزارة التربية السابق.

ثم الضغط على رابط النتائج المصحوب باسم المحافظة.

وستجد رابط مرفوع على جوجل درايف.

بالضغط عليه يحولك إلأى صفحة الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي 2021- 2022 الدور الأول.

يحوي الرابط اسم المدرسة.

ويتضمن رقم التلميذ، والاسم كاملاء.

ثم درجات كل المواد الدراسية (الاسلامية- اللغة العربية- اللغة الانجليزية- الرياضيات- العلوم).

ويلي ذلك خانة النتيجة متضمنة (ناجح- مكمل- راسب).

ثم كتابة المجموع الحاصل عليه، والمعدل.

كما بالصورة التالية من نتائج الامتحانات النهائية السادس ابتدائي محافظة الكرخ الثانية.

إعلان نتائج الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي 2021- 2022

ظهرت الكثير من المحافظات العراقية نتائج الطلاب في الصف السادس ابتدائي الدور الأول لعام 2021- 2022 والتي منها:

نتائج تربية الرصافة الثانية.

ونتائج محافظة الكرخ الثانية، والنجف الأشراف.

نتيجة كربلاء المقدسة،

بالتتابع ظهور نتائج السادس ابتدائي العراق 2022 الدور الاول، ومن يريد معرفة النتيجة حال رفعها على موقع وزارة التربية العراقية، أو عبر قناة التليكرام الرسمية أو صفحة الفيسبوك يراسلنا برقم التلميذ واسم المدرسة، بالنجاح الباهر للجميع.