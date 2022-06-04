نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “here”.. ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2022 epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ظهور نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021م – 2022م ازداد البحث عنها في جميع محافظات العراق ومدنها ومديرياتها التعليمية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق بأن النتيجة قد تم ظهورها في جميع محافظات العراق وأن نسب النجاح كانت مُرضية وأعلى من نسب نجاح الفصل الدراسي الأول، وسنوضح لكم فيما يلي كيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة بخطوات بسيطة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2022م دور أول

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في العراق لعام 2022م للدور الأول يمكنكم اتباع الخطوات التالية:-

أول خطوة يجب أن يقوم الطالب أو ولي أمره (المستعلم عن النتيجة) بالنقر على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني.epedu.gov.iq

بعد ذلك سيظهر أمامه أيقونة مكتوب عليها “نتائج الصف السادس الابتدائي 2022م دور أول” يقوم بالنقر عليها مباشرة.

ثم يقوم بكتابة رقم الطالب القومي المدوّن على شهادة ميلاده أو رقمه الامتحاني الذي حصل عليه في الاختبارات وأن يقوم بكتابة اسمه كاملًا.

ينقر المستعلم أخيرًا على “عرض النتيجة” وستظهر أمامه نتيجته بالدرجات ونسب النجاح في كل مادة مع إمكانية طباعة ورقة النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2022م المثنى

يمكنكم الاستعلام عن نتائج محافظة المثنى من خلال موقع النتائج بالنقر على الرابط الخاص به.

يقوم المستعلم بالنقر على ايقونة “نتيجة السادس ابتدائي” الموجودة في صفحة الموقع الرئيسية.

بعد ذلك يقوم المستعلم بتحديد اسم المحافظة التي يريد الاستعلام عنها وهي “محافظة الثنى”.

في حالة ظهور النتيجة سيظهر أمامه “تم النشر” وسيقوم بكتابة رقم جلوسه والنقر على “عرض النتيجة”.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 ذي قار

بالنسبة إلى محافظة ذي قار فهي من أوائل المحافظات التي أنهت اختباراتها المدرسية للفصل الدراسي الثالث وكانت من أول المحافظات التي ظهرت نتائجها، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالتأكيد على أن نسبة نجاح الطلاب في محافظة ذي قار وصلت إلى 77% وهي نسبة كبيرة مقارنة بالفصل الدراسي الأول والنتيجة متوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني.