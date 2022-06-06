نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “درايف بابل الوزاري” نتائج سادس ابتدائي 2022 موقع وزارة التربية Student Result في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج سادس ابتدائي 2022 بابل، والتي يبحث عنها الكثير من الطلاب في جميع أنحاء محافظة بابل العراقية، حيث يوجد آلاف الطلاب والطالبات الذي يواجهون مشكلة عدم القدرة على الوصول إلى نتائجهم نظرا للضغط المتزايد على الملف الوزاري، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تستخرجون النتيجة الخاصة بكم بكل سهولة ويسر، ونتمنى لكم حظا موفقا في استخراج النتائج وتنجحوا، حيث يوجد للأسف الكثير من الطلاب المكملين، فتابعوا معنا أعزائنا الطلبة بمحافظة بابل.

نتائج الصف السادس ابتدائي 2022 الدور الأول

وتعتبر نتائج الصف السادس الابتدائي، من أكثر الأشياء بحثا وانتظارا بالعديد من المحافظات العراقية، وقد أعلنت محافظة بابل منذ ساعات قليلة عن نشر نتائج المحافظة، والتي تتوفر الآن بالمدارس وإلكترونيا عبر الإنترنت، كما سنتابع معكم.

نتائج سادس ابتدائي 2022 بابل

وقد تم نشر النتائج والكشوفات إلكترونيا عبر الملف الوزاري، ولكن أصاب الكثير من الطلاب الإحباط نظرا للضغط الكبير على النتائج في محافظة بابل، والتي تعتبر من أكثر المحافظات العراقية سكانا.

حيث يظهر للطلاب في الكثير من الأحيان مشكلة حدث خطأ 429، ولا داعي للقلق، حيث إن هذه المشكلة تعني أن هناك الكثير من الضغط على الموقع، وكل ما عليك فعله أن تعاود لاحقا، أو أن تسأل على النتيجة بأحد معارفك الذي استطاعوا الوصول لها.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 محافظة بابل

ويمكنك الوصول إلى النتيجة الخاص فيك عن طريق اتباع الخطوات الرسمية، وهذا بدون الحاجة إلى الدخول إلى روابط كاذبة في المواقع الغير موثوقة، حيث سنوفر لك في الأسطر القادمة الرابط الوزاري الرسمي الموثوق، فتابع:

اذهب إلى موقع الوزارة الرسمي عبر اللينك التالي ذو اللون الأزرق epedu.gov.iq.

سيطلب منك إدخال رمز التحقق، أدخله ثم اضغط على زر التأكيد ليتنتقل إلى الصفحة الرئيسية.

ثم اضغط على اخبار الوزارة ومنها وزارة التربية.

ستنتقل إلى صفحة ظهور النتائج بالمحافظات العراقية المختلف.

اضغط على خبر نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي تربية بابل.

ثم اضغط على رابط جوجل درايف الموضح.

بعدها انتقل إلى كشف المدرسة وابحث عن الطالب.

في حالة اذا لم يفتح معك الرابط حاول مرة أخرى، حيث إن هناك ضغط كبير على الموقع.

اترك اسمك واسم المدرسة في التعليقات

ويمكننا أن نحضر لك النتيجة كما أحضرناها للكثير من الطلاب في المحافظات الأخرى، وهذا عن طريق:

اذهب إلى خانة التعليقات بالأسفل.

اكتب اسم الطالب الثلاثي في خانة الاسم.

ثم في التعليق اكتب اسم المدرسة والمحافظة.

انتظرنا حتى نرد عليك اذا استطعنا الوصول إلى النتيجة.

رابط استخراج نتيجة الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022