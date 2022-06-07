فاينانشال تايمز: زيلينسكي مستعد لإجراء محادثات سلام مع بوتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرة أخرى عن استعداده لإجراء محادثات سلام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال زيلينسكي إن "النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة”، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه منفتح على محادثات السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الجمود في الصراع مع روسيا "ليس خيارا" لكييف ودعا الغرب مرة أخرى إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا .

وتتفاوض أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع منذ بداية العملية العسكرية الروسية تقريبًا، لكن في أبريل، توقف الحوار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات تتعارض مع بعضها البعض، وتم تجميد المفاوضات وفقًا لـ “الخط الذي اختاره الجانب الأوكراني”.

وفي نهاية مايو، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن زيلينسكي كان يطرح شروطا تافهة لاستئناف المفاوضات مع روسيا واللقاء مع بوتين.

وأشار لافروف إلى أن زيلينسكي يصر على إجراء مفاوضات بينه وبين بوتين، دون أي وسطاء، وفقط بعد استعادة أوكرانيا للأراضي الواقعة تحت سيطرتها اعتبارًا من 23 فبراير.