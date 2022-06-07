بولندا بصدد بيع أسلحة بقيمة 630 مليون دولار لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء 7 يونيو، أن بولندا ستوقع أكبر عقد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة منذ 30 عامًا.

وقال مورافيتسكي، خلال زيارته لمصنع "ستالوفا وولا" التابع للمجمع الصناعي العسكري البولندي، "في واقع الأمر، نحن نوقع الآن أحد أكبر عقود تصدير الأسلحة، إن لم يكن أكبرها، في السنوات الثلاثين الماضية، بيع الأسلحة لصالح الأوكرانيين، إلى أوكرانيا".

وأضاف: "الأسلحة تم اختبارها والتحقق منها بشكل جيد للغاية، وستكون بالفعل سلاحًا مهمًا للغاية في ساحة المعركة، وعلى الأرجح في شرق أوكرانيا".

ومع ذلك، لم يحدد مورافيتسكي، أنواع الأسلحة التي سيتم توريدها إلى أوكرانيا بموجب العقد.

وأوضح مورافيتسكي، أن "تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا سيغطى جزئيًا من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "أوكرانيا تتلقى أموالًا من الاتحاد الأوروبي جزئيًا مقابل ذلك، وتدفع جزئيًا من ميزانيتها الخاصة، وتتلقى بولندا هذه الأموال من أجل إثراء إمكاناتها الإنتاجية".