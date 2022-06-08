ارتفاع إصابات جدرى القرود.. بيان من الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، إن لدينا حاليًا 780 إصابة بجدرى القردة تتراوح أعمارهم ما بين 20 لأكثر من 40 عامًا لأشخاص لهم علاقة وثيقة مع أشخاص مصابة بالمرض.





وأضاف برينان - خلال مؤتمر صحفى عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول آخر مستجدات جدرى القردة - أن الذين يعانون من نقص المناعة أكثر عرضه للإصابة بالمرض، وهناك بعض الحالات التى تطلب دخولها للمستشفى، ولكن لم تحدث وفيات حتى الآن.

وأوضح أن هناك علاجًا جديدًا وتم الموافقة عليه هذا العام، حيث أن معظم الحالات خفيفة ويمكن علاج الأعراض وحالات الحمى والجفاف والحد من الانتشار، لافتًا إلى أن جدرى الماء وجدرى القردة متشابهين ولكن جدرى القردة أعراضه أكثر حدة، ولكن عند الإصابة بهما يتعرض الشخص للإصابة بالتقرحات والبثور وارتفاع فى الحرارة والشعور بالاعتلال الجسدى.

وأكد أنهما مختلفان عن الحصبة، حيث يصيب الأطفال فى مرحلة الطفولة وهى أكثر عدوى، ولكن جدرى القردة ينتشر من خلال المخالطة الوثيقة ولا ينتقل مثل الحصبة أو الجدرى المائي، لافتًا إلى أن بعض الأعراض تتشابه مع الجدرى المائى فالجدرى المائى يصيب الأطفال وجدرى القردة يصيب كل الأعمار.

وتابع أنه لا يمكن أن نقول أن كل 20 سنة تظهر فيروسات جديدة، ولكنها مجرد مصادفة، ولكن فى السنوات الأخيرة ظهرت فيروسات جديدة ومستجدة لم نعهدها من قبل.

ولفت إلى أن 70% من ظهور الأمراض المعدية حيوانية المنشأ مثل الإيبولا، والسارس، وبعض أشكال فيروس الأنفلونزا وكورونا، حيث أصبح انتشار الأمراض من الحيوان للإنسان أكثر تحورًا، حيث شاهدنا هذا من خلال الجوائح التى أضرت الكثير من الأشخاص.

وأشار إلى أننا نسرع من وتيرة العمل للاستجابة والتأهب للأمراض المعدية والتى قد تتحول لجوائح لأننا عند انتشار كورونا كنا غير متأهبين لها، لافتًا إلى أن هذه الأمراض قد تصيبنا كافة فهى مثل التغير المناخى الذى يؤثر علينا جميعا.