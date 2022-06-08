نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صرف معاش التأمينات الإجتماعية السعودية وخدمة التحقيق السريع التأمينات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ،تعتبر واحدة من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية ،كما أن خدمة التحقيق السريع التأمينات ،تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات السعودية ،حيث قامت المؤسسة بتطوير خدماتها ،من أجل تقديم خدمات مميزة للمواطن السعودي ،لضمان مستوي معيشي أمن ،وكريم لهم ،بالإضافة إلي أن المؤسسة وفرت العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها الإستعلام عن المستحقات التأمينية ،بطريقة سهلة ،وسريعة ،وأمنة ،وفعالة ،حيث يمكن التحقيق السريع التأمينات ،عبر رقم الهوية الوطنية ،أو من خلال الأسم عن طريق الموقع الإلكتروني ،أو من خلال التطبيق التي قدمتة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية السعودية تأميناتي ،وكل هذا من أجل تقديم خدمات ،لمساعدة المواطنين السعوديين.

التحقيق السريع التأمينات وخطوات معرفة الإشتراك في التأمين

خدمة التحقيق السريع التأمينات ،هي خدمة قدمتها الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ،يمكن من خلالها معرفة أن المواطن مشترك في التأمين الإجتماعي ،وذلك بإتباع عدة خطوات وهي :

أولا:الدخول علي المنصة الرسمية الإلكترونية للتأمينات الإجتماعية.

الضغط علي أيقونة التحقيق السريع،والمتاحة في الجزء الخاص بالخدمات العامة.

ثم بعد ذلك الضغط علي أيقونة التحقيق الآن.

يتم تسجيل رقم السجل المدني بطريقة صحيحة.

سوف يظهر رمز التحقيق ،يتم كتابتة في الخانة المخصصة له.

الشروط الواجب توافرها لصرف التأمينات الإجتماعية

قد وضعت المؤسسة العامة التأمينات الإجتماعية السعودية ، عدة شروط ، لصرف التأمينات ،وهذه الشروط هي:

ألا يقل عمر المتقدم لصرف التأمين عن 50 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم بدون عمل.

لابد أن يكون قد مر عام علي ترك المتقدم للعمل.

لابد من تقديم كافة البيانات ،والوثائق المطلوبة من التأمينات الإجتماعية.

الخطوات المتبعة للتسجيل في التأمينات الإجتماعية

لكي يتم الإشترك في التأمينات الإجتماعية السعودية ،والأستفادة من كافة الخدمات المقدمة منها ،لابد من التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها ،ذلك بإتباع عدة خطوات وهى:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الإجتماعية السعودية.

ثم بعد ذلك الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

يتم تحديد نوع المستخدم ،سواء كان أفراد ،أو جهة حكومية.

يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

سوف يظهر رمز التحقيق ،يتم كتابتة في الخانة المخصصة له بطريقة سليمة.

ثم الضغط علي كلمة موافق.

ثم بعد ذلك الضغط علي خيار إستكمال الخطوات المطلوبة.

طريقة إستخراج شهادة التأمينات الإجتماعية

خدمة تقديم الشهادات التأمينات الإجتماعية ،تعد واحدة من أهم الخدمات المقدمة من التأمينات الإجتماعية ،والهدف منها مساعدة المواطن السعودي في الحصول علي شهادة تأمينية بطريقة إلكترونية سهلة ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية: