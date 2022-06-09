نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسميًا” ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2022 الترم الثاني، رسميًا أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موعد ظهور “نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية“، تزامنًا مع بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح للامتحانات في الكنترولات على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وإعداد الكشوف النهائية لدرجات الطلاب في جميع اللجان ومراجعتها بدقة وشفافية تامة حتى لا يتعرض طالب للظلم، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع البوابة الإلكترونية.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022
وقال محافظ المنوفية، في تصريحات صحفية، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022، مع بداية الأسبوع القادم ورفعها على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم وموقع البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، وذلك فور اعتمادها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة في الكنترولات على مستوى المحافظة.
رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الثاني
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني من خلال الدخول علي الرابط التالي واتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني وهو كالتالي:
أولًا: تسجيل الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم الفني محافظة المنوفية.
ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص الطالب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي.
ثالثًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو استفسار.
رابعًا: الإنتظار ثواني وستظهر النتائج أمامك علي الشاشة والدرجات في جميع المواد الدراسية مرحلة إتمام التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.
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وجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، قد إنطلقت يوم السبت 21 مايو الماضى، حيث أدي نحو 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14.302 معلم واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، وعقدت وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية.
وقالت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم في المنوفية، إنه جاري خلال الساعات القادمة إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة المنوفية وإتاحة النتيجة للطلاب عبر موقع المديرية والبوابة الإلكترونية، بالإضافة أن النتيجة ستكون في المدارس في نفس يوم إعتمادها من محافظ الأقليم.
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