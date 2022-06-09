ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لكافة المحافظات الأن برقم الجلوس عبر بوابة النتائج الرسمية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لكافة المحافظات، حسب ماتم الإعلان عنه رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لكافة المحافظات متاحة الآن لكافة الطلاب، وذلك بعد أن صدرت النتيجة في كل المحافظات المصرية منذ عدة أيام وخاصةً محافظات الغربية والمنيا والقليوبية وغيرها من المحافظات التي قد صدرت النتيجة لها منذ ساعات قليلة، والجدير بالذكر أن النتيجة الآن متاحة لكافة الطلاب الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وذلك لكافة الطلاب في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لكافة المحافظات

لقد تم اعتماد نتيجة الطلاب في الشهادة الاعدادية في كافة المحافظات منذ ساعات قليلة، ليبدأ كافة طلاب الشهادة الاعدادية في التقديم في المدارس الثانوية المختلفة والمنتشرة في كافة المحافظات المصرية، والجدير بالذكر ان نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لكافة المحافظات قد صدرت التقديرات والدرجات ايضًا، ليتمكن كل طالب من الحصول على النتيجة الخاصة به ويتعرف كل طالب على مستواه، على أن تصدر النتيجة للطلاب من خلال البيانات هي رقم الجلوس او الرقم القومي الخاص بكل طالب، والجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بكافة الطلاب قد صدرت بناءًا على دمج كل من درجات الفصل الدراسي الأول بإجمالي 140 درجة بالإضافة إلى درجات الفصل الدراسي الثاني بإجمالي 140 درجة ايضًا، لتصدر نتيجة نهاية العام الدراسي 2021/2022 بإجمالي 280 درجة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لكافة المحافظات

يمكن الآن للجميع التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لكافة المحافظات والتي قد جاءت مثل الخطوات التالية: