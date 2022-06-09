نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن”متاح”..رابط نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى الإلكترونية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية البحث عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 والتي أرسلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمدرسة صباح اليوم الخميس، بعد الإنتهاء من تصحيح الإمتحان الإلكتروني خلال الأيام الماضية تمهيدًا لإعلانها في المدارس خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم المصري، بأن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم إعلانها بشكل مركزي في المدارس بعد إرسال النتائج الإلكترونية من الوزارة.

رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثاني الثانوي 2022

وفعلت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الخميس، رابط الحصول علي نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الخاصة بالامتحان الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من تحميل نتائج الصفين الصفين الأول والثانى الثانوى العام الخاصة بالإمتحانات الإلكترونية من قبل المديريات التعليمية والمدارس الثانوية، حيث يمكن تحميل نتيجة الامتحان الإلكترونى من خلال الرابط التالى التي تم تفعيلها بشكل رسمي.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022

وذكرت وزارة التربية والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، اليوم الخميس،أن الوزارة قد أرسلت النتائج الرسمية الخاصة بالامتحان الإلكتروني للمدارس، وجاري تحميل النتائج من قبل المدارس يتم تجميع درجات الامتحانات الإلكترونية والورقية ونتيجة الفصل الدراسي الأول واحتساب حالة الطالب ناجح أم دور ثان، متمنية للطلاب في جميع المدارس الدراسية التوفيق.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022

وأكدت الوزارة، أن أعمال التصحيح الإلكتروني امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام، انتهت بشكل رسمي وتم إرسال نتائج الإمتحان الإلكتروني للمدارس صباح اليوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، مشيرة إلي إنه جاري تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التى تمت خلال شهر مايو الماضى عبر التطبيق الإلكتروني لاستمارة الطلاب واتباع الإرشادات والتعليمات المعلنة فى هذا الشأن من خلال الموقع المخصص لذلك والذي تم تفعيله بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022

ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس من خلال الدخول على الروابط التالية وتنفيذ الخطوات المطلوبة:

أولًا: تسجيل الدخول عبر بوابة مركز المعلومات.

ثانيًا: إختيار أيقونة تحميل نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعًا: ثم عليك النقر علي كلمة استعلام.

خامسًا: ثم الإنتظار ثواني وستظهر النتائج أمامك.