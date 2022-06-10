نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول. يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، وذلك بعد انتهاء امتحانات الطلاب خلال مايو الماضي، حيث يريد كل منهم الاطمئنان على النتيجة ومعرفة مصير ابناءهم وجدير بالذكر أنه قد تم عقد الامتحانات داخل لجان مدرسية مؤمنة، وتم إتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الطلاب و العاملين بالمدارس. وخلال الساعات الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتيجة ستكون متاحة لكل محافظة ملف pdf يمكن تنزيله والبحث لمعرفة النتيجة.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

وقد اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان لها أن النتيجة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك للتيسير على أولياء الأمور والطلاب، وكذلك حفاظا عليهم فلا داعي للذهاب للمدارس، ولا داعي للتكدس حيث يمكن الحصول على النتيجة من المنزل فقط بالاسم ورقم المقعد. يأتي هذا في إطار حرص دولة العراق على مواطنيها، وعلى تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق

يمكنك الاطلاع على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول في العراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ولكن نظرا للبحث المتزايد عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي الدور الأول في العراق قد تجد صعوبة طفيفة في الوصول للموقع، فلا تقلق فقط انتظر بعض الدقائق واعد المحاولة، وستتمكن من معرفة النتيجة فور ظهورها. ومن خلال خطوات بسيطة من خلال الهاتف او جهاز الكمبيوتر يمكن الحصول على ملف النتيجة وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانيا قم بإختيار محافظتك بالايقونة المخصصة لها

ثالثا أختر نتائج الطلاب ثم قم بإختيار نتيجة الصف السادس الإبتدائي الدور الأول 2022

رابعا ادخل اسمك ورقم مقعدك بالايقونة المخصصة لها

اضغط على علامة التبويب المشار بها إلى تحميل لتتمكن من تحميل نتيجتك بصيغة PDF

على ان يصبح بامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للحصول على تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها اون لاين

هذا وتتواصل سلسلة البحث على جوجل وراء التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول والتي يجري الاستعداد على انتهاء عمليات رفعها فى جميع المحافظات العراقية على مدار الساعة بشكل نوافيكم به اول بأول من خلال موقعكم الاخباري الشهير ثقفني نيوز فى ظل ارتفاع حدة البحث على جوجل بحثاً عن تلك النتائج على راس الساعة