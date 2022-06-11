زيلينسكى: العالم سيواجه مجاعة بسبب حصار الموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى عبر خاصية الفيديو، للمشاركين فى منتدى "حوار شانجرى لا" الأمنى فى سنغافورة، إنه "إذا لم نستطع تصدير غذائنا، فسوف يواجه العالم أزمة غذاء حادة ومجاعة فى كثير من البلدان فى آسيا وإفريقيا".
كما أشار زيلينسكى إلى أن نقص الغذاء يمكن أن يؤدى إلى فوضى سياسية وإلى الإطاحة بالحكومات فى بعض الدول.
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