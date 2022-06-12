فلسطين تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن الانتهاكات والجرائم المُتواصلة التى ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بحق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، تندرج فى إطار مُخطط رسمى يقوم على تسخين ساحة الصراع وتصعيد الأوضاع والاستنجاد بدوامة العنف والفوضى، للتغطية على تنفيذها للمزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أراضى المواطنين، ولتصدير أزماتها الداخلية ومحاولة حلها على حساب حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.
ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولى إلى احترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ قراراته وفى مقدمتها القرار 2334.
وشددت الوزارة على أن إفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة يشجعها على التصرف كدولة فوق القانون والتمادى فى ارتكاب المزيد من الخروقات الجسمية للقانون الدولى وعدم الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال.
وأشارت الوزارة إلى إقدام المستوطنين على هدم غرف زراعية و3 خيام وبركسا فى مسافر يطا جنوب الخليل، ومنع قوات الاحتلال دخول مياه الشرب للحرم الإبراهيمى الشريف لليوم الرابع على التوالى، وإقدام المستوطنين على إحراق مساحات واسعة من أراضى المواطنين فى بورين، واقتحام عشرات المستوطنين الأقصى صباح اليوم، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التى باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن لشل قدرته على الحركة وضرب مقومات صموده فى أرضه، بما يؤدى إلى تعميق عمليات الضم التدريجى للضفة الغربية المُحتلة وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومخاطرها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مُحذرة من مغبة التعامل الدولى مع هذا المشهد الاستعمارى العنصرى العنيف كأمر اعتيادى بات واقعًا مُسلمًا به ولا يستدعى التوقف الجدى إزاء تداعياته ومخاطره على فرص تحقيق السلام من جهة، وعلى القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية من جهة أخرى.
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