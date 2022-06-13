العالم اليوم - بأسرع وقت.. إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة تركيا

انتم الان تتابعون خبر بأسرع وقت.. إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 03:21 مساءً - حث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الاثنين، المواطنين المتواجدين في تركيا على العودة على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.

وقال الوزير في بيان: "بعد عدة محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين يقضون إجازاتهم هناك، ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول أو تركيا إلا إذا لزم الأمر".

كما دعا لبيد الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى "العودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن".