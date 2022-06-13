جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير إعلامية فى بريطانيا، اليوم الإثنين، أن زعيم حزب العمال البريطانى المعارض، كير ستارمر، يخضع حاليًا لتحقيق من قبل المفوضة البرلمانية الخاصة بمعايير الانتهاكات المحتملة لقواعد الأرباح والهدايا.





وحسبما ذكرت وكالة أنباء "بى إيه ميديا" البريطانية، أشارت موقع البرلمان إلى أن المفوضة كاثرين ستون، تبحث فى احتمال خرق ستارمر قسمين من قواعد سلوك أعضاء البرلمان بتسجيل المصالح. وفى تصريحات للوكالة البريطانية، قال مصدر من حزب العمال إن التحقيق يركز على عدد من التصريحات، حيث أصر ستارمر على أنه واثق من أنه لم يخالف القواعد. وتنظر ستون فى تورط ستارمر فى تسجيل المصالح فى القسم الخاص بالتوظيف والأرباح، إضافة إلى انتهاك محتمل للقسم المتعلق بالهدايا ولضيافة من مصادر بريطانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتهمة التربح.. التحقيق مع زعيم المعارضة البريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.