نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” عاجل تعديل نظام التقاعد المدني وابرز قرارات مجلس الوزراء السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن المعاشات التقاعديه تعتبر هامه جدا لعدد كبير من المواطنين في المملكه العربيه السعوديه كونها تعتبر بمثابة المعين على متطلبات الحياة وعليه تسعى المملكه العربيه السعوديه كل فتره ان تقوم بعمل بعض التعديلات في ما يخص استحقاقات الموظفين والعاملين بالدولة عند وصولهم لمرحلة التقاعد بما يتناسب في الأخير مع مصلحة المواطن السعودي وقد تم فعليا عمل بعض نظام التقاعد المدني وقد كان صباح اليوم الثلاثاء الرابع عشر من يونيو للعام الحالي 2022 جلسة هامة جدا لمجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه لمناقشه بعض الأمور الهامه في المملكة.

وقد تمت الموافقه على تعديل كل من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر وكذلك نظام التقاعد المدني وأخيرا نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وهذا الجانب يتعلق باستحقاق أي موظف في الدولة عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً وليس هذا فقط محتوى مؤتمر مجلس الوزراء اليوم بل كان هناك العديد من القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل بخصوص هذا الموضوع تابعوا السطور القادمة.

تعديل نظام التقاعد المدني

فرحة كبيرة يعيشها المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد القرار الأخير بخصوص تعديل نظام التقاعد المدني والتي جاءت في مصلحة العاملين بالمملكة كونه أتاح التعديل تقاضي الموظف مكافأة أو معاشا تفاعدي عند إنهاء فترة العمل أو الوصول للسن التقاعدية وفي نفس السياق صرح مجلس الوزراء بالسعودية أن هذا القرار جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين إيمانا منه بأهمية دعم المواطنين السعوديين خاصة العاملين بالدولة لتعويضهم عن ما بذلوه من جهود ونجاحات مستمرة طوال فترة عملتهم بالجهات الحكومية المختلفة المملكة العربية السعودية .

أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم

_ تفويض صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان والذي يشغل منصب وزير الطاقة أو من ينوب عنه بعمل بعض المباحثات مع اليونان بشأن الاتفاق المشترك بين الحكومة الهيلينية والسعودية بخصوص مجال الطاقة.

_ تم كذلك الموافقة على مذكرة تتعلق بأعمال هامة بين المملكة العربية السعودية والعراق في مجال الربط الكهربائي.

_ واخيرا تم الموافقة على مذكرة تفاهم تربط بين كلا من الهيئة القومية للبريد المصري ومؤسسة البريد السعودي.

تعديل نظام التقاعد المدني من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية خاصة وأن مجلس الوزراء السعودي قد قام أمس بعمل اجتماع هام لمناقشة بعض الأمور الهامه الخاصة بالعاملين في المملكة وكان من أهم التعديلات التي تمت هو تعديل نظام التقاعد المدني والذي ينص على حصول الموظفين على مكافأة عند الوصول إلى سن التقاعد أو المعاش.