التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكتروني 1443| وشروط التسجيل

وط الضمان الاجتماعي، من أكثر يهتم به عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية هو الضمان الاجتماعي المطور خلال الفترة الحالية حيث أنه أحد البرامج التي تقدمها الحكومة لكي تدعم المواطن المحدود الدخل والأسر الأكثر فقرا وأيضا ترفع من مستويات المعيشة من خلال صرف مبلغ شهري من المال يعينهم على الحياء ويواجهون به الفقر والغلاء الذي تتعرض له البلاد في الفترات الحالية نتيجة لما تمر به البلاد من تحسن الاقتصادي وغيرها من الأحداث العالمية لذلك يرغبون في معرفة شروط الضمان الاجتماعي وكيفية التسجيل بها وسوف نعلم ذلك خلال الفقرات التالية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية أن الضمان الاجتماعي يمكن التسجيل به الإلكتروني، من خلال الرابط وزارة الموارد البشرية الرسمية، لذلك يجب على جميع الأشخاص اتباع الخطوات التالية للتقديم بطريقة صحيحة

الضغط على رابط الخاص بوزارة الموارد البشرية.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على تسجيل الدخول ثم ملء جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ويكون سعر المفعول ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

ثم إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص له

ثم إدخال كلمة المرور بشكل صحيح وكتابة رمز التحقق في المكان الخاص به.

ثم الضغط على الموافقة بالشروط والأحكام المتقدم على تسجيل.

سوف يتم إرسال رسائل نصية به رمز

يجب أن يكتبه مرة ثم يتأكد مره أخرى لكي تستطيع أن تسجل في الضمان الاجتماعي

ثم بعد ذلك ادخل على الخدمة واختار المكتب الضمان الاجتماعي الخاص بك ويرفع جميع البيانات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح ثم قم باحتفاظ رقم الطلب الذي سوف يظهر ثم الضغط على التسجيل في نهاية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضع عدد من الشروط يجب أني توفر في معاش الضمان الاجتماعي ومن هذه الشروط ما يلي