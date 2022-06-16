اجتماع تاريخى لـ زيلينسكى مع قادة 3 دول أوروبية

جدة - نرمين السيد - أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، إيرينا فيريشوك، أن الاجتماع المرتقب بين الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى، أولاف شولتز، ورئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراجى، بالرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، سيكون "اجتماعا تاريخيا".





وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، "لست متأكدة أنه ستكون هناك إعلانات مشرقة بعد الاجتماع ولكن بغض النظر عن الكيفية التى سينتهى بها، سيكون اجتماعا تاريخيا حيث جاء ثلاثة زعماء أوروبيون إلى أوكرانيا فى خضم حرب شاملة، فى إشارة عظيمة تقوى أوكرانيا وأوروبا". وأضافت "أن هناك سؤالين مهمين يجب طرحهما على القادة: كيف ننهى الحرب، وكيف نفتح صفحة جديدة لأوكرانيا وفتح الطريق أمام كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى". وكان قصر الإليزيه ووسائل إعلام إيطالية وألمانية، قد أعلنوا اليوم أن ماكرون وشولتز ودراجى، استقلوا معا قطارا خاصا متجها إلى عاصمة أوكرانيا (كييف)، للاجتماع بالرئيس الأوكرانى ومناقشة الدعم العسكرى وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

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