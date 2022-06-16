سجن 16 صحفيا في تركيا بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:28 مساءً - أودع 16 صحفيا تركيا السجن، اليوم الخميس، بتهمة “الانتماء الى منظمة إرهابية” في ديار بكر بجنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية بحسب قرار سجنهم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وكان 20 صحفيا يعملون لوسائل إعلام وشركات إنتاج قريبة من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للاكراد) أوقفوا في الثامن من يونيو/حزيران بتهمة “الانتماء الى القسم الصحفي” لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا”.

ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين، وتم سجن 16 منهم، اليوم الخميس، بينهم سردار ألتان الرئيس المشارك لجمعية صحفيين، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” بحسب قرار إيداع السجن وأحد محامي الصحفيين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.

وتم الإفراج عن الصحفيين المتبقين تحت رقابة قضائية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فان المدعي استجوب الصحفيين بشأن مضمون مقالاتهم.

وقال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول اوندر أوغلو ردا على أسئلة وكالة فرانس برس “هذا يدفع الى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبير”.

وأكد من جانب آخر أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت تقول فيه تركيا إنها تحضر لهجوم ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا.

وتندد منظمات غير حكومية بانتظام بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 بحسب تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي، بانه “الواجهة السياسية” لحزب العمال الكردستاني.

ومنذ 2016، تم توقيف مئات الاعضاء من حزب الشعوب الديموقراطي وبينهم القيادي صلاح الدين دميرتاش الذي سجن رغم الاحتجاجات الأوروبية.