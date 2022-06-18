التشيك: تحذير من موجة حارة تضرب البلاد

جدة - نرمين السيد - كما حذر خبراء من احتمال تعرقل حركة السفر بالقطارات نتيجة للأعطال الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة، فيما من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة بحلول يوم الإثنين المقبل وذلك حسبما أورد راديو "براغ الدولى" فى نشرته الإنجليزية. وحذر الأطباء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من التعرض للشمس.

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