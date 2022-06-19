العالم اليوم - ماني يقدم خدمة لصلاح.. "الكرة" في ملعب ليفربول

انتم الان تتابعون خبر ماني يقدم خدمة لصلاح.. "الكرة" في ملعب ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 10:18 صباحاً - أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح، اقترب من البقاء في نادي الريدز وتوقيع عقد جديد مع الفريق، خاصة بعد تجديد عقد المدرب يورغن كلوب، واقتراب النادي من بيع ساديو ماني، نجم منتخب السنغال.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مصادر رفيعة المستوى في النادي أكدت أنها قطعت شوطاً طويلاً في المفاوضات مع معسكر محمد صلاح دون تحطيم هيكل رواتبهم.

وأضافت الصحيفة أنه بعد بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في صفقة يحتمل أن تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، لا يتصور فريق الريدز حاليًا أن يستغنى عن الثنائي في صيف واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار كلوب بتوقيع عقد جديد في "آنفيلد" كان من الممكن أن يساعد في إقناع محمد صلاح بتجديد عقده.

ولفتت إلى أن ليفربول ليست لديه مخاوف من أن محمد صلاح سيتراجع عن طلباته المادية الكبيرة قبل انتهاء عقده الموسم المقبل.

ويخشى ليفربول من رحيل نجمه الأول محمد صلاح الذي سجل في 254 مباراة في جميع المسابقات 156 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة.