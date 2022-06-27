نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط resultat bem 2022 البيام موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج شهادة التعليم المتوسط resultat bem 2022 ، من المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نتائج البيام 2022 bem لتلاميذ السنة الرابعة متوسط عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفضاء فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثالث tharwa.education.gov.dz 2022، حيث أكدت العديد من المصادر التي لها صلة بوزارة التربية والتعليم في الجزائر على أنه تم الانتهاء بصفة نهائية من تصحيح أوراق شهادة التعليم المتوسط في جميع مراكز الامتحان على أن تتم عملية إعلان النتائج الأسبوع المقبل، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لجميع الطلاب الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط حسب رقم التسجيل بمجرد ظهورها رسميا فتابعونا للنهاية لتتعرفوا على ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج شهادة التعليم المتوسط resultat bem 2022

بمجرد تأكيد وزارة التربية الوطنية الجزائرية على موعد صدور نتائج البيام يوم 30 شهر جوان الحالي، عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل العالمية في الجزائر عمليات بحث كثيرة عن رابط موقع نتائج المتوسط 2022 الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz لاستخراج كشف نتائج شهادة التعليم ومعرفة كافة الدرجات والمعدلات المتحصل عليها في مختلف المواد.

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر يوم 26 جوان 2022 تاريخ الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط. وحسب بيان الوزارة فقد سيكون الإعلان عن النتائج بداية من الساعة الرابعة مساء. علما أنه سيكون باستطاعة التلاميذ وأوليائه الاطلاع على نتائج البيام عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz، وفضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz.

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

استخراج نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط بيام 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم في الجزائر العديد من المواقع الإلكترونية التي يستطيع من خلالها تلاميذ الطور المتوسط استخراج نتائجهم. وطباعة كشوف النقاط، حيث يمكن استظهار نتائج البيام امتحان شهادة التعليم المتوسط 2022 بشكل إلكتروني. وبكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في أول خطوة يجب على تلميذ السنة الرابعة متوسط أو وليه الدخول على رابط موقع نتائج التعليم المتوسط

في الخطوة الثانية وهي كتابة رقم التسجيل الخاص به في المكان المخصص له

ثالثا: إدراج الرقم السري في المكان المخصص له

رابعا: ثم كتابة الأرقام المطلوبة منك وهي حل عملية بسيطة

خامسا: الضغط على زر استظهار النتيجة. وسيحصل التلميذ على النتيجة بكل التفاصيل إما ناجح أو راسب مع المعدل الخاص به.

سادسا: يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح طريقة استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط resultat bem بكل سهولة.

نتائج البيام bem 2022

كما أكدت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن عملية تصحيح امتحانات شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 أفرزت عن نتائج جيدة نسبة نجاح بلغت 67 بالمائة عبر بعض العديد من مراكز التصحيح الولائية التي اكتمل فيها العملية في انتظار باقي الولايات الأخرى كما تقرر اللجوء إلى تصحيح أوراق الامتحانات للمرة الثالثة للتأكد جيدا قبل رفع النتائج على موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

كما أكدت العديد من المصادر التي لها علاقة باللجنة المكلفة بتصحيح أوراق امتحان هادة التعليم المتوسط 2022 أنا المعلمين سيلجؤون للتصحيح الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة بسبب الفارق الكبير في علامات المترشحين والذي تجاوز أكثر من تجاوز ستة نقاط بين عملية التصحيح الأولى والثانية رغم التعديلات الجوهرية التي أعلنت عن المفتشية العامة للتربية الوطنية.

علاوة على ذلك، اعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج شهادة التعليم المتوسط للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث بلغت نسبة النجاح في البيام على المستوى الوطني 59.16 بالمئة. كما تحصل اكثر من 5 آلاف تلميذ وتلميذة على تقدير “ممتاز، فيما حصل اكثر من 38.171 على تقدير “جيد جدا”و ثلاثة وسبعون الف تلميذ على تقدير “جيّد”

يسعى معظم تلاميذ مرحلة الرابعة من التعليم المتوسط لمعرفة نتيجة البيام 2022 التي من المترقب أن تعلن عنها وزارة التربية الوطنية الجزائرية في الساعات القليلة المقبلة، فالكل ينتظر رؤية نتيجته وانتقاله إلى المرحلة الموالية وهي الثانوية، علما أن وزير التربية شدد على التصحيح الجيد لأوراق امتحان بيام والتدقيق فيها حتى يأخذ كل طال حقه قبل رفعها بشكل رسمي على موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط resultat bem 2022.