فنلندا: الحرب فى أوروبا خارج أوكرانيا أمر محتمل

جدة - نرمين السيد - وأضاف هافيستو، خلال مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية بثتها اليوم الجمعة، أنه بإمكان أوكرانيا المحافظة على وضعها الحالى فى الحرب مع روسيا، وبهذا المعنى فإنه بإمكان (كييف) الفوز فى المعركة، كما أنها فى حاجة إلى الدعم.

وأعرب هافيستو عن رأيه بأن "الهيكل الأمنى لأوروبا قد تحطم" نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية، وأردف "أعتقد أنها حقيقة جديدة، وأنه وضع جديد حيث إن هناك نوع جديد من الجدار الحديدى بين روسيا والدول الأخرى، وبالطبع مبنى على عدوان روسيا ضد الدولة المجاورة لها أوكرانيا".

كما لفت إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا "قد غيرت المناخ الأمنى"، كما أعرب عن مخاوفه إزاء ما وصفه بـ "المحادثات الفضفاضة" بشأن الأسلحة النووية والأسلحة الكيميائية.

وتابع "نعم لدينا جيش تقليدى قوى، ولدينا الطائرات من طراز F-35، لكن ماذا لو كنا مهددين بأسلحة غير تقليدية؟"، وذلك فيما يتعلق بمخاوف فنلندا الأمنية.