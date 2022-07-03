موسكو: زيلينسكى سيدفع ثمن قصفه بيلجورود الروسية

جدة - نرمين السيد - وكتب كارتابولوف - على قناته فى "تيليجرام" اليوم الأحد - "زيلينسكى سيدفع ثمن هجومه على بيلجورود". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق أن نظام كييف شن ضربات بصواريخ "توتشكا-أو" البالستية المحملة بذخائر عنقودية، وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143، على مناطق سكنية بمقاطعتى بيلجورود وكورسك الروسيتين.

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