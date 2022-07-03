فلسطين تطالب الجنائية الدولية بتوقيف مجرمى الحرب الإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد "مجرمى الحرب الإسرائيليين" ومن يقف خلفهم، قائلة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى صعدت جرائمها فى حق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقفها فورًا.





وأدانت الوزارة، فى بيان صحفى، جريمة القتل البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عامًا) من بلدة جبع جنوب جنين، الذى ارتقى شهيدًا اليوم الأحد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس. واعتبرت الوزارة، فى بيان صادر عنها، هذه الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، والتى أدت إلى سقوط 78 شهيدا منذ بداية العام وحتى الآن، بتعليمات من المستوى السياسى فى دولة الاحتلال التى سهلت للجنود قتل أى فلسطينى دون أى سبب. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

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