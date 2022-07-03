إيطاليا تعيد إلى المكسيك مجموعة من 30 قطعة أثرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:28 مساءً - أكدت سفارة المكسيك في إيطاليا أن الدولة الأوروبية أعادت إلى المكسيك مجموعة من 30 قطعة أثرية من ثقافات مختلفة في أمريكا الوسطى قبل الإسبان، ومن بين البضائع أعيدت إلى الدولة المكسيكية ثلاثة تماثيل من الطين التي تنتمى إلى ثقافة المايا بالإضافة إلى 17 قطعة من ثقافات آخرى.

وقالت السفارة المكسيكية في روما: "في المعاملة بالمثل ، أعادت المكسيك إلى إيطاليا 1271 وثيقة للنحات الإيطالي البارز إيتوري فيراري".

وذكرت السفارة أن "الاحتفال بالذكرى المئوية يبدأ في السفارة المكسيكية في إيطاليا بحفل رد متبادل للقطع الأثرية ، حيث أعادت إيطاليا إلى المكسيك مجموعة من 30 قطعة أثرية".

في الوقت نفسه ، أفادت السلطة الدبلوماسية أن القطع أعيدت بعد أن استعادتها عناصر فيلق شرطة حماية التراث الثقافي الإيطالي ، بعد سرقتها.