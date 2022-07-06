العالم اليوم - الأهلي يواصل نتائجه السلبية في الدوري المصري

انتم الان تتابعون خبر الأهلي يواصل نتائجه السلبية في الدوري المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 12:21 صباحاً - واصل الأهلي سلسلة نتائجه السلبية بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الجونة، الثلاثاء، في لقاء مؤجل من المرحلة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة في المركز الثالث وله مباراتان مؤجلتان، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الوصيف و6 نقاط عن غريمة التقليدى المتصدر حامل اللقب الزمالك.

كما رفع الجونة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.